AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley: Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 2 Malatya'da oynanan AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 25-20, 25-18, 20-25 ve 15-10 setlerle 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

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