Axel Bamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Bamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Axel Bamba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Axel Bamba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Axel Bamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Bamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Axel Bamba

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Bamba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Bamba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Bamba 6 Temmuz 1999 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Bamba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISF SPORTS yapmaktadır. Axel Bamba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Gijón futbol takımında oynamaktadır. Sporting Gijón takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Axel Bamba'nin Sporting Gijón ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Axel Bamba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a.bamba15/

Axel Bambaboyu ve yaşı kaç

Axel Bamba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Axel Bamba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Axel Bamba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Bamba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Paris FC Jugend

1 Temmuz 2015 yılında Paris FC U19

1 Temmuz 2016 yılında Paris FC B

1 Temmuz 2018 yılında Paris FC

30 Ağu 2022 yılında Sporting Gijón

Axel Bamba kimdir

Axel Bamba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Bamba şuan Sporting Gijón takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paris ES 16e (2007-2008), Athletic Club de Boulogne-Billancourt (2008-2009), Paris FC (2009-2018)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Axel Bamba nereli

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