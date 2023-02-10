Axel Batista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Batista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Axel Batista kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Axel Batista ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Axel Batista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Batista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Axel Batista

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Batista adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Batista Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Batista 9 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Batista Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Volt yapmaktadır. Axel Batista, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quilmes Atlético Club futbol takımında oynamaktadır. Quilmes Atlético Club takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Axel Batista'nin Quilmes Atlético Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Axel Batistaboyu ve yaşı kaç

Axel Batista Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Axel Batista isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Axel Batista Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Batista futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Quilmes II

1 Mart 2020 yılında River Plate II

31 Aralık 2021 yılında Quilmes II

3 Temmuz 2022 yılında Quilmes

Axel Batista kimdir

Axel Batista Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Batista şuan Quilmes Atlético Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Axel Batista nereli

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