Axel Bjornstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Bjornstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Bjornstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Bjornstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Bjornstrom 10 Eylül 1995 tarihinde Danderyd şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Axel Erik Gustaf Björnström şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Bjornstrom Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Axel Bjornstrom, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 9 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Axel Bjornstrom'nin AIK Solna ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Axel Bjornstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Axel Bjornstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Axel Bjornstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Bjornstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Nisan 2015 yılında Vasalunds IF

1 Ocak 2018 yılında Sirius

6 Temmuz 2021 yılında Arsenal Tula

9 Mart 2022 yılında AIK

Axel Bjornstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Bjornstrom şuan AIK Solna takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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