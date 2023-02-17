Axel Bonemme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Bonemme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Axel Bonemme kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Axel Bonemme ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Axel Bonemme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Bonemme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Bonemme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Bonemme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Bonemme 8 Mart 1993 tarihinde Liège şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Bonemme Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Axel Bonemme, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Axel Bonemme'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Axel Bonemmeboyu ve yaşı kaç

Axel Bonemme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Axel Bonemme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Axel Bonemme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Bonemme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Standard Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Standard U19

1 Temmuz 2011 yılında Standard U21

1 Temmuz 2012 yılında Standard Liège

9 Ağu 2012 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2013 yılında Standard Liège

1 Temmuz 2013 yılında AFC Tubize

30 Haziran 2014 yılında Standard Liège

1 Temmuz 2014 yılında Seraing United

1 Temmuz 2019 yılında URSL Visé

Axel Bonemme kimdir

Axel Bonemme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Bonemme şuan URSL Visé takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Standard Liège (2006-2009), Lille OSC (2009-2010)

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Axel Bonemme nereli

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