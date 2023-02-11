Axel Bordon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Bordon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Bordon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Bordon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Bordon 28 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Axel Gabriel Bordón şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Bordon Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Axel Bordon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Axel Bordon'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Axel Bordon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Axel Bordon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Axel Bordon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Bordon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Real Pilar FC

1 Temmuz 2018 yılında Arg. de Merlo

1 Temmuz 2019 yılında Barracas

3 Şubat 2021 yılında Barracas C.

11 Ocak 2023 yılında San Martín (T)

Axel Bordon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Bordon şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.