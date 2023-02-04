Axel Camblan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Camblan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Camblan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Camblan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Camblan 30 Ağu 2003 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Camblan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Axel Camblan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Brestois 29 futbol takımında oynamaktadır. Stade Brestois 29 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Axel Camblan'nin Stade Brestois 29 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Axel Camblan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Axel Camblan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Axel Camblan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Camblan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Brest B

1 Temmuz 2022 yılında Stade Brestois

Axel Camblan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Camblan şuan Stade Brestois 29 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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