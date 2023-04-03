Axel Cerda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Cerda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Cerda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Axel Cerda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Axel Cerda 13 Nisan 2006 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Axel Milovan Cerda Ponce şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Axel Cerda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Axel Cerda, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Universidad Católica U19 futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Axel Cerda'nin CD Universidad Católica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Axel Cerda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Axel Cerda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Axel Cerda şuan CD Universidad Católica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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