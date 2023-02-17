Axel Danner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Danner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Danner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Danner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Danner 6 Nisan 1992 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Axel Jean-Pierre Danner şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Danner Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Axel Danner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bavois futbol takımında oynamaktadır. FC Bavois takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Axel Danner'nin FC Bavois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Axel Danner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Axel Danner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Axel Danner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Danner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2013 yılında Stade-Lausanne

1 Temmuz 2020 yılında Yverdon Sport

1 Temmuz 2021 yılında FC Bavois

Axel Danner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Danner şuan FC Bavois takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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