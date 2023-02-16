Axel Henriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Henriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Henriksson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Henriksson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Henriksson 16 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Henriksson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Axel Henriksson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GAIS Göteborg futbol takımında oynamaktadır. GAIS Göteborg takımına 4 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Axel Henriksson'nin GAIS Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Axel Henriksson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Axel Henriksson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Axel Henriksson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Henriksson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında BK Häcken U17

1 Ocak 2020 yılında Häcken U19

4 Mart 2022 yılında GAIS

Axel Henriksson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Henriksson şuan GAIS Göteborg takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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