Axel Lauwrensens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Lauwrensens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Lauwrensens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Lauwrensens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Lauwrensens 25 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Axel Pascal Lauwrensens şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Lauwrensens Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Axel Lauwrensens, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Francs Borains futbol takımında oynamaktadır. Royal Francs Borains takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Axel Lauwrensens'nin Royal Francs Borains ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Axel Lauwrensens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Axel Lauwrensens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Axel Lauwrensens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Lauwrensens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Union SG U21

1 Temmuz 2021 yılında Francs Borains

Axel Lauwrensens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Lauwrensens şuan Royal Francs Borains takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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