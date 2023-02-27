Axel Mani Gudbjornsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Mani Gudbjornsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Mani Gudbjornsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Mani Gudbjornsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Mani Gudbjornsson 5 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Axel Máni Guðbjörnsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Mani Gudbjornsson Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına 6 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Axel Mani Gudbjornsson'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Axel Mani Gudbjornsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Axel Mani Gudbjornsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Axel Mani Gudbjornsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Mani Gudbjornsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2021 yılında Fylkir

Axel Mani Gudbjornsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Mani Gudbjornsson şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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