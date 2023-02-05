Axel Maraval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Maraval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Maraval adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Maraval Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Maraval 20 Ekim 1993 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Maraval Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InsideSport yapmaktadır. Axel Maraval, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nîmes Olympique futbol takımında oynamaktadır. Nîmes Olympique takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Axel Maraval'nin Nîmes Olympique ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Axel Maraval Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Axel Maraval isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Axel Maraval Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Maraval futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Monaco B

1 Temmuz 2013 yılında Monaco

8 Temmuz 2014 yılında AC Arles

31 Ocak 2016 yılında NK Domzale

1 Ocak 2017 yılında CS Sedan

1 Temmuz 2018 yılında USL Dunkerque

1 Temmuz 2022 yılında Nîmes Olympique

Axel Maraval Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Maraval şuan Nîmes Olympique takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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