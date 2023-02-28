Axel Moyano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Moyano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Moyano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Moyano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Moyano 3 Ocak 2001 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Axel Aarón Moyano Durand şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Moyano Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Axel Moyano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Axel Moyano'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Axel Moyano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/axelmoyano03/

http://www.facebook.com/axel.moyanodurand

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Axel Moyano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Axel Moyano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Axel Moyano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Moyano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Alianza Lima II

15 Ocak 2020 yılında Alianza UDH

31 Aralık 2020 yılında Alianza Lima II

1 Ocak 2021 yılında Alianza Lima

31 Ocak 2022 yılında U. San Martín

31 Aralık 2022 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2023 yılında Atlético Grau

31 Aralık 2023 yılında Alianza Lima

Axel Moyano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Moyano şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Axel Moyano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U23 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 8 numaralı formasıyla 12 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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