Axel Muller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Muller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Muller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Muller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Muller 2 Ekim 1996 tarihinde Tacuarembó şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Uruguay,Almanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hans Axel Müller Odriozola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Muller Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Axel Muller, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 22 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Axel Muller'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Axel Muller Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Axel Muller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Axel Muller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Muller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Nacional B

29 Ağu 2015 yılında Pescara U19

30 Haziran 2016 yılında Nacional B

1 Ocak 2018 yılında Nacional

11 Temmuz 2018 yılında Racing Club

31 Aralık 2018 yılında Nacional

12 Temmuz 2019 yılında Wanderers

31 Aralık 2019 yılında Nacional

22 Ocak 2020 yılında Cerro Largo

23 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2021 yılında FC Schaffhausen

Axel Muller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Muller şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Sparta, Tacuarembó FC (-2011), Club Nacional (2012-2015)

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