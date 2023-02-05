Axel Ngando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Ngando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Ngando adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Ngando Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Ngando 13 Temmuz 1993 tarihinde Asnières-sur-Seine şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fransa,Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Axel Thomas Ngando Elessa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Ngando Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Classico yapmaktadır. Axel Ngando, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Axel Ngando'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Axel Ngando Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AxelNgando

Axel Ngando Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Axel Ngando isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Axel Ngando Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Ngando futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Rennes B

1 Temmuz 2012 yılında Rennes

29 Ağu 2013 yılında AJ Auxerre

30 Haziran 2014 yılında Rennes

12 Ocak 2015 yılında Angers SCO

30 Haziran 2015 yılında Rennes

31 Ağu 2015 yılında SC Bastia

4 Temmuz 2017 yılında Göztepe

1 Ağu 2019 yılında AJ Auxerre

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Grenoble

Axel Ngando Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Ngando şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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AS Courdimanche (septembre 2000 - juin 2002), US Méru-sur-Oise (juin 2002 - août 2004), AS Saint-Ouen-l’Aumône (août 2004 - juin 2005), Paris Saint-Germain (juin 2005 - juin 2007)

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