Axel Noren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Noren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Noren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Noren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Noren 4 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Noren Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players' Choice yapmaktadır. Axel Noren, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GAIS Göteborg futbol takımında oynamaktadır. GAIS Göteborg takımına 25 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Axel Noren'nin GAIS Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Axel Noren Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Axel Noren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Axel Noren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Noren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2016 yılında Mjällby U19

8 Ocak 2017 yılında Mjällby AIF

12 Ocak 2019 yılında Gefle

25 Ağu 2020 yılında Falkenberg

25 Şubat 2022 yılında GAIS

Axel Noren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Noren şuan GAIS Göteborg takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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