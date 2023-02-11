Axel Ochoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Ochoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Ochoa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Ochoa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Ochoa 13 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Axel Nicolás Ochoa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Ochoa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Axel Ochoa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Axel Ochoa'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Axel Ochoa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Axel Ochoa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Axel Ochoa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Ochoa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Atlanta

9 Şubat 2021 yılında Belgrano

1 Ocak 2023 yılında Almirante Brown

Axel Ochoa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Ochoa şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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