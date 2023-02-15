Axel Oskar Andresson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Oskar Andresson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Axel Oskar Andresson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Axel Oskar Andresson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Axel Oskar Andresson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Oskar Andresson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Axel Oskar Andresson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Oskar Andresson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Oskar Andresson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Oskar Andresson 27 Ocak 1998 tarihinde Mosfellsbær şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Oskar Andresson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Axel Oskar Andresson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 25 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Axel Oskar Andresson'nin Örebro SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Axel Oskar Andressonboyu ve yaşı kaç

Axel Oskar Andresson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Axel Oskar Andresson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Axel Oskar Andresson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Oskar Andresson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2014 yılında Reading U18

1 Temmuz 2016 yılında Reading U21

25 Kasım 2016 yılında Bath City

25 Ocak 2017 yılında Reading U21

7 Aralık 2017 yılında Torquay

8 Ocak 2018 yılında Reading U21

15 Ağu 2018 yılında Viking FK

31 Aralık 2018 yılında Reading U21

8 Ocak 2019 yılında Viking FK

8 Şubat 2021 yılında Riga

25 Mart 2022 yılında Örebro SK

Axel Oskar Andresson kimdir

Axel Oskar Andresson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Oskar Andresson şuan Örebro SK takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Axel Oskar Andresson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 16 numaralı formasıyla 11 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 5 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 3 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Axel Oskar Andresson nereli

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