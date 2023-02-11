Axel Oyola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Oyola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Oyola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Oyola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Oyola 4 Ağu 1996 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Axel Iván Oyola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Oyola Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Axel Oyola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Axel Oyola'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Axel Oyola Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Axel Oyola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Axel Oyola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Oyola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Racing (Cba)

Axel Oyola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Oyola şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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