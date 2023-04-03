Axel Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Pinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Pinto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Pinto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Pinto 18 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Pinto Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Central Córdoba (SdE) II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Central Córdoba (SdE) II takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Axel Pinto'nin Club Atlético Central Córdoba (SdE) II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Axel Pinto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Axel Pinto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Axel Pinto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Pinto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında C. Córdoba II

Axel Pinto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Pinto şuan Club Atlético Central Córdoba (SdE) II takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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