Axel Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Rodriguez 25 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Patagonia Players yapmaktadır. Axel Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Axel Rodriguez'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Axel Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Axel Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Axel Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Olimpo II

1 Nisan 2018 yılında Olimpo

1 Mart 2021 yılında All Boys

31 Aralık 2021 yılında Olimpo

31 Ocak 2022 yılında Patronato

31 Aralık 2022 yılında Olimpo

1 Ocak 2023 yılında Instituto AC

31 Aralık 2023 yılında Olimpo

Axel Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Rodriguez şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.