Axel Swerten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Swerten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Swerten adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Swerten Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Swerten 27 Kasım 1996 tarihinde Hasselt şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Hendrik Axel Swerten şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Swerten Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMA yapmaktadır. Axel Swerten, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFC Dessel Sport futbol takımında oynamaktadır. KFC Dessel Sport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Axel Swerten'nin KFC Dessel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Axel Swerten Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Axel Swerten isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Axel Swerten Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Swerten futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında St.Truiden U21

1 Temmuz 2015 yılında Lommel United

21 Ocak 2017 yılında RC Hades

30 Haziran 2017 yılında Lommel United

1 Ocak 2018 yılında KVK Tienen

30 Haziran 2018 yılında Lommel SK

1 Temmuz 2018 yılında Patro Eisden

1 Temmuz 2020 yılında KVK Tienen

1 Temmuz 2022 yılında Dessel Sport

Axel Swerten Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Swerten şuan KFC Dessel Sport takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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