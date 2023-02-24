Axel Talonsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Talonsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Axel Talonsa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Axel Talonsa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.