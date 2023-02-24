Axel Talonsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Talonsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Talonsa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Axel Talonsa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Axel Talonsa 7 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Axel Sountonoma Taonsa şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Axel Talonsa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Football Connection yapmaktadır. Axel Talonsa, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Belasitsa Petrich futbol takımında oynamaktadır. Belasitsa Petrich takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Axel Talonsa'nin Belasitsa Petrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Axel Talonsa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Axel Talonsa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Şubat 2023 yılında Belasitsa
Axel Talonsa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Axel Talonsa şuan Belasitsa Petrich takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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