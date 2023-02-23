Axel Vidjeskog kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Vidjeskog Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Vidjeskog adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Vidjeskog Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Vidjeskog 14 Nisan 2001 tarihinde Kronoby şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Vidjeskog Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Stars Consulting yapmaktadır. Axel Vidjeskog, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuopion Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Kuopion Palloseura takımına 6 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Axel Vidjeskog'nin Kuopion Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Axel Vidjeskog Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Axel Vidjeskog isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Axel Vidjeskog Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Vidjeskog futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FF Jaro

6 Ocak 2021 yılında KuPS

14 Nisan 2022 yılında Ilves

17 Temmuz 2022 yılında KuPS

Axel Vidjeskog Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Vidjeskog şuan Kuopion Palloseura takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Axel Vidjeskog Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FF Jaro (-2/2017)

Finlandiya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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