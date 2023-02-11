Axel Villegas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Villegas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Villegas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Villegas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Villegas 21 Mayıs 1998 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Axel Benigno Villegas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Villegas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Perez Ferrero yapmaktadır. Axel Villegas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Axel Villegas'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Axel Villegas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Axel Villegas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Axel Villegas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Villegas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CA Atalaya

1 Ocak 2019 yılında Aldosivi II

1 Temmuz 2019 yılında Talleres II

1 Şubat 2020 yılında Racing (Cba)

15 Ağu 2020 yılında CD Maipú

1 Ocak 2021 yılında Racing (Cba)

1 Ocak 2022 yılında Chaco For Ever

29 Mayıs 2022 yılında Sport. Belgrano

31 Aralık 2022 yılında Chaco For Ever

Axel Villegas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Villegas şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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