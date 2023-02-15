Axel Wallenborg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Wallenborg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Wallenborg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Wallenborg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Wallenborg 17 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Axel Sixten Wallenborg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Wallenborg Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Axel Wallenborg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akademisk Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Akademisk Boldklub takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Axel Wallenborg'nin Akademisk Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Axel Wallenborg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Axel Wallenborg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Axel Wallenborg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Wallenborg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında IF Bromma U19

1 Ocak 2019 yılında Brommapojkarna

1 Ocak 2021 yılında Djurgården

30 Temmuz 2021 yılında IFK Haninge

30 Kasım 2021 yılında Djurgården

31 Mart 2022 yılında IFK Haninge

8 Temmuz 2022 yılında Djurgården

15 Temmuz 2022 yılında Brommapojkarna

31 Aralık 2022 yılında Djurgården

31 Ocak 2023 yılında Akademisk BK

30 Haziran 2023 yılında Djurgården

Axel Wallenborg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Wallenborg şuan Akademisk Boldklub takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Axel Wallenborg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Österåker, IF Brommapojkarna (-2020)

İsveç U16 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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