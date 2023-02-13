Axel Werner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Werner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Werner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Werner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Werner 28 Şubat 1996 tarihinde Rafaela şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Axel Wilfredo Werner şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Werner Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Axel Werner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Axel Werner'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Axel Werner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AxelWerner1

http://www.instagram.com/axelwernerr/

Axel Werner Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Axel Werner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Axel Werner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Werner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Rafaela

23 Temmuz 2016 yılında Atlético Madrid

10 Ağu 2016 yılında Boca Juniors

30 Haziran 2017 yılında Atlético Madrid

11 Temmuz 2018 yılında SD Huesca

30 Ocak 2019 yılında Atlético Madrid

31 Ocak 2019 yılında Málaga CF

30 Haziran 2019 yılında Atlético Madrid

1 Temmuz 2019 yılında San Luis

30 Haziran 2021 yılında Atlético Madrid

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2021 yılında Elche CF

31 Ocak 2022 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2022 yılında Elche CF

Axel Werner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Werner şuan Elche CF takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Axel Werner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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