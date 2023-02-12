Axel Witsel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Witsel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Witsel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Witsel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Witsel 12 Ocak 1989 tarihinde Liège şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Belçika,Martinique uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Axel Laurent Angel Lambert Witsel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Witsel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nomi Sports yapmaktadır. Axel Witsel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Madrid futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Madrid takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Axel Witsel'nin Atlético de Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Axel Witsel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/axelwitsel28

http://www.instagram.com/axelwitsel28

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http://www.facebook.com/axelwitsel28/?fref=ts

Axel Witsel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Axel Witsel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 40.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Axel Witsel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Witsel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Standard U17

1 Temmuz 2005 yılında Standard U19

1 Temmuz 2006 yılında Standard Liège

13 Temmuz 2011 yılında Benfica

3 Eylül 2012 yılında Zenit

3 Ocak 2017 yılında TJ Quanjian

6 Ağu 2018 yılında Dortmund

6 Temmuz 2022 yılında Atlético Madrid

Axel Witsel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Witsel şuan Atlético de Madrid takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Axel Witsel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RRC Vottem (1995–1997), CS Visé (1997–1999), Standard Liège (1999–2006)

Belçika takımında 6 numaralı formasıyla 26 Mart 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 130 maçta 12 gol atmıştır.

Belçika U21 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Haziran 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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