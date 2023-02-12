Axel Witsel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Witsel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Axel Witsel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Axel Witsel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Axel Witsel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Witsel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Axel Witsel

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Witsel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Witsel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Witsel 12 Ocak 1989 tarihinde Liège şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Belçika,Martinique uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Axel Laurent Angel Lambert Witsel şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Witsel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nomi Sports yapmaktadır. Axel Witsel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Madrid futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Madrid takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Axel Witsel'nin Atlético de Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Axel Witsel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/axelwitsel28

http://www.instagram.com/axelwitsel28

http://www.facebook.com/axelwitsel28/?fref=ts

Axel Witselboyu ve yaşı kaç

Axel Witsel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Axel Witsel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 40.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Axel Witsel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Witsel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Standard U17

1 Temmuz 2005 yılında Standard U19

1 Temmuz 2006 yılında Standard Liège

13 Temmuz 2011 yılında Benfica

3 Eylül 2012 yılında Zenit

3 Ocak 2017 yılında TJ Quanjian

6 Ağu 2018 yılında Dortmund

6 Temmuz 2022 yılında Atlético Madrid

Axel Witsel kimdir

Axel Witsel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Witsel şuan Atlético de Madrid takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RRC Vottem (1995–1997), CS Visé (1997–1999), Standard Liège (1999–2006)

Axel Witsel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika takımında 6 numaralı formasıyla 26 Mart 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 130 maçta 12 gol atmıştır.

Belçika U21 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Haziran 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Axel Witsel nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Son Haberler
Memphis Depay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Memphis Depay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Memphis Depay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Memphis Depay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alvaro Morata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Morata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alvaro Morata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Morata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antoine Griezmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoine Griezmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antoine Griezmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoine Griezmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Correa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Correa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Naci Görür'ün dilinde tüy bitti! Deprem beklenen yerleri ve illeri tek tek açıkladı: "İstanbul'da 7.5 deprem bekliyoruz"
Naci Görür'ün dilinde tüy bitti! Deprem beklenen yerleri ve illeri tek tek açıkladı: "İstanbul'da 7.5 deprem bekliyoruz"
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Türkiye'ye yardım göndermek için borç aldı! Azerbaycanlı Hikmet dede içimizi ısıttı: "Türkiye bekleyemez, şimdi göndermeliyim"
Türkiye'ye yardım göndermek için borç aldı! Azerbaycanlı Hikmet dede içimizi ısıttı: "Türkiye bekleyemez, şimdi göndermeliyim"
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?