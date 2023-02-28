Axl Rios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axl Rios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axl Rios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axl Rios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axl Rios 11 Temmuz 1999 tarihinde Talagante şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Axl Franchesco Antoninno Ríos Urrejola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axl Rios Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Andes SM yapmaktadır. Axl Rios, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Axl Rios'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Axl Rios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Axl Rios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Axl Rios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axl Rios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Cobreloa

4 Ocak 2023 yılında Copiapó

Axl Rios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axl Rios şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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