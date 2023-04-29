Ay sonunu getiremeyenler başvuru yapabilir! Toplu para ödemesi yapılacak: Hemen onay çıkıyor

Son dönemlerde artan kazanç fırsatlarına olan ilgi artarken, bankalar ve markalar da bu talebe yanıt vermek için kampanyalarını sıklaştırmaya başladı. Tüketicilerin dikkatini çekmek için kampanyalarını geliştiren bankalar, bugün müjdeli bir haberle gündeme geldi. Akbank, yeni düzenlediği kampanya kapsamında, 115 bin TL'ye kadar ödeme dağıtacağını duyurdu.

115.000 TL ÖDEMENİN AYRINTILARI PAYLAŞILDI





Son dönemde gerçekleştirdiği kampanyalar ile dikkat çeken bankalardan biri olan Akbank, bugün yeni bir kampanya daha duyurdu. Özellikle ilk kez banka müşterisi olanların nakit sıkıntılarını gidermeyi hedefleyen banka, kampanyanın şartlarını da tüketicilerle paylaştı. 115 bin TL’ye varan ödülleri kapsayan kampanyanın detayları merak konusu oldu. Akbank’ın yeni kampanyası, müşterilerine avantajlı fırsatlar sunmaya devam ediyor.

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Akbank, son dönemde düzenlediği kampanyalar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle yeni banka müşterilerine yönelik hazırladığı kampanyalarla birçok tüketicinin ilgisini çeken banka, bu kez yine avantajlı bir kampanya ile karşımıza çıktı. Akbank Mobil üzerinden başvuru yapan ve kredi kartı başvurusu gerçekleştiren yeni müşterilerine, faizsiz ve taksitli nakit avans olarak 15 bin TL'ye kadar ödeme yapacaklarını duyurdu. Geri ödeme süresi 6 ay vade ile belirlenen bu ödemelerden yalnızca bir kez faydalanabilecek olan müşteriler, kampanya şartlarına uygun başvurularının onaylanması halinde ödemelerini almaya hak kazanacaklar.

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Akbank, yeni müşterilerine özel bir fırsat sunuyor ve ihtiyaç kredilerinde özel faiz oranları sunarak müşterilerine avantaj sağlıyor. Bu kapsamda, yeni müşterilerine 100 bin TL'ye kadar özel bir faiz oranı sunan Akbank, 50 bin TL'ye kadar olan kredilerin 36 ay vade, 100 bin TL'ye kadar olan kredilerin ise 24 ay vade ile kullanılabileceğini bildirdi. Başvurularını şubelerinden, ATM'lerinden, mobil ve internet bankacılığından alabilen müşteriler, bu avantajlı faiz oranlarından yararlanarak nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.