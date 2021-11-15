Ay tutulması ne zaman, hangi gün 2021? Nasıl oluşur, nasıl gelişir? İşte Ay tutulması tarihi

Dünya'nın Güneş ile Ay'ın arasına girmesiyle oluşan Ay tutulmasının tarihi internet arama motorlarında araştırma konusu oldu. 2021 yılının son Ay tutulmasının ne zaman olacağını merak eden vatandaşlar da Ay tutulması ne zaman, hangi gün 2021? Nasıl oluşur, nasıl gelişir? sorusuna yanıt arıyor. İşte Ay tutulması tarihi...

AY TUTULMASI NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2021? İŞTE AY TUTULMASI TARİHİ

Kasım ayında gerçekleşecek olan Ay tutulması 19 Kasım 2021 tarihinde gözlemlenebilecek. Ay tutulması Boğa burcunun 27’nci derecesinde kısmi bir şekilde yaşanacak. Gök olayları yıllığına göre, 2021 yılının son Güneş tutulması ise 4 Aralık 2021 tarihinde tam bir şekilde gerçekleşecek.

AY TUTULMASI NASIL OLUR, NASIL GELİŞİR?

Ay tutulması şu şekilde olmaktadır:

Dünya, Güneş ile Ay arasına girdiği zaman Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer. Bu durumda Ay Tutulması olayı gerçekleşir. Ay tutulması sırasında Ay dolunay evresindedir.