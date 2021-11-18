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Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 19 Kasım ay tutulması kaç saat sürecek, Türkiye'den görülecek mi?

Yüzyılın en uzun parçalı ay tutulmasının Cuma günü yaşanacağı ve ayın yaklaşık 3,5 saat süresince kırmızı görüneceği NASA tarafından duyuruldu. Tutulma anında ayın yüzde 97'sinin kırmızıya döndüğü Kuzey Amerika'da gözlemlenebilecek. Peki, Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 19 Kasım ay tutulması kaç saat sürecek, Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar...

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 19 Kasım ay tutulması kaç saat sürecek, Türkiye'den görülecek mi?

Parçalı ay tutulması için geri sayıma geçildi. Burçları da oldukça etkileyen ve 19 Kasım tarihinde gerçekleşmesi beklenen Ay Tutulmasının, son yüzyılın en uzun Tam Ay tutulması ve son 580 yılın ise en uzun Parçalı Ay tutulması olduğu biliniyor. Bu bağlamda, Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 19 Kasım ay tutulması kaç saat sürecek, Türkiye'den görülecek mi?

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 19 Kasım ay tutulması kaç saat sürecek, Türkiye'den görülecek mi?

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gece yarısından hemen sonra gerçekleşecek olan en uzun Ay tutulması, 19 Kasım’da birkaç saatliğine gözlemlenebilecek.

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 19 Kasım ay tutulması kaç saat sürecek, Türkiye'den görülecek mi?

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Ay tutulmasının izleneceği en iyi yer, tutulma gece gerçekleşeceği için Kuzey Amerika kıtası olacak. 3.5 saatlik sürenin tamamı gece boyunca sürecek.

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 19 Kasım ay tutulması kaç saat sürecek, Türkiye'den görülecek mi?

Tutulma sona ermeden önce Güney Amerika ve Batı Avrupa'da ay batışı gerçekleşecek. Bu sebeple sonraki safhalar kaçırılacak. Tutulma Afrika ya da Orta Doğu'da hiç gözlemlenemeyecek.

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 19 Kasım ay tutulması kaç saat sürecek, Türkiye'den görülecek mi?

Ay tutulması Türkiye’den de görülmeyecek.

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