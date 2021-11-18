Parçalı ay tutulması için geri sayıma geçildi. Burçları da oldukça etkileyen ve 19 Kasım tarihinde gerçekleşmesi beklenen Ay Tutulmasının, son yüzyılın en uzun Tam Ay tutulması ve son 580 yılın ise en uzun Parçalı Ay tutulması olduğu biliniyor. Bu bağlamda, Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 19 Kasım ay tutulması kaç saat sürecek, Türkiye'den görülecek mi?

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gece yarısından hemen sonra gerçekleşecek olan en uzun Ay tutulması, 19 Kasım’da birkaç saatliğine gözlemlenebilecek.

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Ay tutulmasının izleneceği en iyi yer, tutulma gece gerçekleşeceği için Kuzey Amerika kıtası olacak. 3.5 saatlik sürenin tamamı gece boyunca sürecek.

Tutulma sona ermeden önce Güney Amerika ve Batı Avrupa'da ay batışı gerçekleşecek. Bu sebeple sonraki safhalar kaçırılacak. Tutulma Afrika ya da Orta Doğu'da hiç gözlemlenemeyecek.

Ay tutulması Türkiye’den de görülmeyecek.