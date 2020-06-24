Bilecik'in, 18 ayrı medeniyete ev sahipliği yaptığı Osmaneli ilçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi turizme kazandırılacak.

Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli 18 medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerden geriye kalan birçok tarihi ve kültürel varlığa sahiptir. Bu kültürel varlıklardan Hagios Georgios (Aya Yorgi) Kilisesi, tarihi camilerimiz gibi Osmaneli için çokça ziyaretçi çeken turizm değerlerimizdir. Hristiyanlıktan önceki medeniyetler döneminde tapınaklar bölgesi olarak da kullanılan bu bölgede sonrası kilise inşa edilmiş, en son kilise 18 yüzyılda yangın sonucu büyük hasar görünce onun kalıntıları üzerine bugünkü kilise inşa edilmiştir. Mülkiyeti Osmaneli Belediyesine ait olan Georgios (Aya Yorgi) Kilisesi ilk belediye başkanlığımız döneminde Hemşehrimiz Prof. Dr. Nabi Avcı'nın Kültür ve Turizm Bakanı olarak verdiği desteklerle kültür merkezi ve müze olacak şekilde projelendirilmiş ve İçişleri Bakanlığımızın onayı ile kilisenin bağlı olduğu Ortodoks Fener Patriğinin'de katkılarıyla gerekli izinler alınmıştı. İki kez ihale edilmesine rağmen ihaleyi kazanan şirketlerin restorasyonu yapmamaları nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilememişti. Milletvekilimiz Selim Yağcı ve İl Başkanımız Fikret Karabıyık ve de Prof. Dr. Nabi Avcı'nın destekleriyle tekrar restorasyon yatırımı hızlandırılmış ve inşallah 2021 yılında restorasyonun tamamlanması kararlaştırılmıştır. Kültür Merkezi ve Müze olarak kullanılacak Kilise ve çevresi Osmaneli'ne gelen özellikle yabancı turistlerin büyük ilgisini çekmekte ve önemli bir tarih ve kültür varlığı olarak korunmaktadır" dedi.

Osmaneli'nde Ortodoks Hristiyanlar ile Müslüman Türkler kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde dostça yaşamışlar

Başkan Şahin açıklamasının devamında, "Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde Osmaneli'nde Ortodoks Hristiyanlar ile Müslüman Türkler kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde dostça yaşamışlardır. O dönemde Osmaneli'nde 5 cami ve 6 mescit, 1 Kilise bulunduğu kaynaklarda görülmektedir. Geçmişten Osmaneli'nde kalan Rüstem Paşa Cami (Ulu Cami), Yıldırım Beyazıt Camii (Kırgıllı Cami), Medrese Cami (Yeni Cami) bugün restorasyonları tamamlanmış şekilde hizmet etmektedir. Diğer iki camimizin yerleri bilinmekle birlikte artık restorasyonları için çalışmalar yapmaktayız. Osmaneli turizmde yükselen değer olurken Georgios (Aya Yorgi) Kilisesi ve sahip olduğu tarihi camileri, konakları, köprüleri, kaleleri gibi varlıkları ile dikkat çekmektedir. İnşallah Kültür ve Turizm Bakanlığının yapacağı restorasyonla kilisemizde dikkat çeken ilçemizin önemli bir değeri olarak müze ve kültür merkezi olarak turizme hizmet edecektir" dedi.

Kaynak: İHA