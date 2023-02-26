Ayabulela Konqobe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayabulela Konqobe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayabulela Konqobe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayabulela Konqobe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayabulela Konqobe 12 Ocak 1996 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Ayabulela Konqobe (Magqwaka) şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayabulela Konqobe Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DDSMA yapmaktadır. Ayabulela Konqobe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 14 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Ayabulela Konqobe'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayabulela Konqobe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayabulela Konqobe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayabulela Konqobe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayabulela Konqobe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2014 yılında Ajax Cape Town

30 Ocak 2015 yılında SuperSport Utd.

30 Haziran 2015 yılında Ajax Cape Town

11 Ağustos 2015 yılında AmaZulu FC

30 Haziran 2016 yılında Ajax Cape Town

7 Temmuz 2016 yılında T. Royal Zulu

11 Temmuz 2017 yılında AmaZulu FC

25 Ağustos 2017 yılında Chippa United

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

20 Aralık 2018 yılında AmaZulu FC

8 Nisan 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Steenberg Utd.

21 Ocak 2020 yılında Ekenäs IF

15 Ocak 2021 yılında Chippa United

6 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2022 yılında All Stars

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

14 Ekim 2022 yılında Chippa United

Ayabulela Konqobe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayabulela Konqobe şuan Chippa United takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ayabulela Konqobe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cultural Roots, Vasco da Gama, Ajax Cape Town (-2014)

Güney Afrika U20 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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