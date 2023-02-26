Ayabulela Maxwele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayabulela Maxwele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayabulela Maxwele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayabulela Maxwele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayabulela Maxwele 28 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayabulela Maxwele Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına - tarihinde katılmıştır. Ayabulela Maxwele'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayabulela Maxwele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayabulela Maxwele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayabulela Maxwele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayabulela Maxwele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayabulela Maxwele şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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