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  3. Ayağı demir bloklar arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Ayağı demir bloklar arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Adana'da parkta oyun oynarken ayağı demir bloklar arasına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Ayağı demir bloklar arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Adana'da parkta oyun oynarken ayağı demir bloklar arasına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir parkta oyun oynayan çocuğun ayağı demirlerin arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri demiri blokların arasını genişleterek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

Ayağı demir bloklar arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Ayağı demir bloklar arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Kaynak: İHA

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