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  3. Ayağı tuvalete sıkışan çocuğun hali görenleri hayrete düşürdü!

Ayağı tuvalete sıkışan çocuğun hali görenleri hayrete düşürdü!

Esenyurt’ta 1 buçuk yaşındaki Muhammet isimli bir çocuğun ayağının kayması sonucu ayağı tuvalet deliğine girdi. Çocuğun haykırışları üzerine yanına gelen ailesi gördükleri manzara karşısında itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri çocuğun ayağını delikten çıkartırken çocuk, her ihtimale karşı hastaneye götürüldü.

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08 Nisan 2021 Perşembe 17:44
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