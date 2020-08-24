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  3. Ayağına beton çivisi batan çocuğun çığlıkları yeri göğü inletti!

Ayağına beton çivisi batan çocuğun çığlıkları yeri göğü inletti!

Kocaeli'nde yaşanan olayda 12 yaşındaki bir çocuk, denize girmek istediği sırada ayağına beton çivisi saplandı. Çocuğun çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir kesme makası ile çivinin bir kısmını kesti. Kesilen çivi sonrası çocuk, acılar içinde hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Hereke sahilinde yaşanan olayda 12 yaşındaki Tamer Temel, denize gireceği sırada ayağına batan çivi ile neye uğradığını şaşırdı. Acılar içinde kalan çocuğun yardımına koşanlar, çocuğun ayağındaki beton çiviyi görünce itfaiye ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler demir kesme makası ile çocuğu yere sabitleyen çivinin bir kısmını keserken gelen sağlık ekipleri ise ambulansla çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocuğun ayağındaki çivinin hastanede yapılacak cerrahi müdahale ile çıkartılacağı öğrenildi. 

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24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:04
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