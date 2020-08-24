Ayağına beton çivisi batan çocuğun çığlıkları yeri göğü inletti!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Hereke sahilinde yaşanan olayda 12 yaşındaki Tamer Temel, denize gireceği sırada ayağına batan çivi ile neye uğradığını şaşırdı. Acılar içinde kalan çocuğun yardımına koşanlar, çocuğun ayağındaki beton çiviyi görünce itfaiye ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler demir kesme makası ile çocuğu yere sabitleyen çivinin bir kısmını keserken gelen sağlık ekipleri ise ambulansla çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocuğun ayağındaki çivinin hastanede yapılacak cerrahi müdahale ile çıkartılacağı öğrenildi.
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