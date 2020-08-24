Ayağına beton çivisi batan çocuğun çığlıkları yeri göğü inletti!

Kocaeli'nde yaşanan olayda 12 yaşındaki bir çocuk, denize girmek istediği sırada ayağına beton çivisi saplandı. Çocuğun çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir kesme makası ile çivinin bir kısmını kesti. Kesilen çivi sonrası çocuk, acılar içinde hastaneye kaldırıldı.