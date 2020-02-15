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Ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandı

MERSİN'de bir otomobil sürücüsünün ayağını camdan çıkarıp, aracını kullandığı anlar, an be an görüntülendi.

Ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandı

MERSİN'de bir otomobil sürücüsünün ayağını camdan çıkarıp, aracını kullandığı anlar, an be an görüntülendi.

Adana plakalı kırmızı renkli otomobilin sürücüsü Mersin- Tarsus karayolu'nda sol ayağını camdan çıkartıp, aracını kullandı. Bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini fark eden otomobil sürücüsü, hızını arttırıp, gözden kayboldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki topladı.

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Kaynak: DHA




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