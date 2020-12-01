Menemen'in yeni belediye başkanı Deniz Karakurt olduAyağını sehpaya uzattığı için darbedilen gazinin davasında neticeye varıldıEski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat hakaret davasından ifade verdiHindistan için geri sayım başladı! Venüs'ü keşfedecek " Shukrayaan-1" uydusunu 2024'te uzaya yollayacakFatih Yaşlı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Trendyol'da kitaplarına satış yasağı gelen Fatih Yaşlı kitaplarıHercai 50. bölüm fragmanı yayınlandı! Miran sonunda Hazar beyi affediyor!Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle vurdu!Rize’de boy ve ağırlık sınırlanmasına takılan 10 ton hamsiye el konulduHaberlere valilik duyarsız kalmadı! Yardım kampanyası başladıKastamonu'da odun taşıyan şahıs devrilen traktörün altında can verdi
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ayağını sehpaya uzattığı için darbedilen gazinin davasında neticeye varıldı

Ayağını sehpaya uzattığı için darbedilen gazinin davasında neticeye varıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kafede ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle gazi Ömür Karaman'ı darbettikleri nedeniyle 3 şahsa 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Ayağını sehpaya uzattığı için darbedilen gazinin davasında neticeye varıldı

Gemlik 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklardan Ümit T. ile tarafların avukatları katıldı. Ümit T, önceki duruşmalarda yaptığı savunmayı yineleyerek beraat talebinde bulundu. Kararı açıklayan mahkemenin hakimi, kasten yaralama suçunun "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi" nedeniyle sanıklar Ümit T, Süleyman Ş. ve Özcan Ş'yi 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Ömür Karaman'ın avukatı Mustafa Kemal Çiçek, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, adaletin yerini bulduğu kanaatinde olduklarını söyledi.

Çiçek, "Sayın mahkeme, hapis cezasını hiçbir seçenek yaptırımına çevirmedi. İstinaf mahkemesinde ceza kesinleşirse sanıklar cezaevine girecek. Bu davanın memleketimiz için vücut bütünlüğünü kaybeden, yüzde 90'ın üzerinde özrü olan gazimize yapılan haksız fiilin neticesi olması bakımından da emsal teşkil edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Ayağını sehpaya uzattığı için darbedilen gazinin davasında neticeye varıldı

YAŞANAN OLAY'IN DETAYLARI

Irak'ın kuzeyinde 6 Mayıs 2000'de yaralanan ve 26 ameliyat sonrasında yeniden sağlığına kavuşan gazi Ömür Karaman, geçen yıl ağustosta Gemlik ilçesi Kumsaz sahilinde ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedilmişti.

Gemlik Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu edilen Karaman ve ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Şüpheliler daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, kafeyi Gemlik Belediyesinden ihale usulüyle kiralayan işletmecinin sözleşmesi de feshedilmişti.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT