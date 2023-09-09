Ayağının kayması sonucu kayalıktan Murat Nehri’ne düşen şahıs boğuldu

Muş merkeze bağlı Eralan köyü yakınlarından geçen Murat Nehri kıyısındaki kayalık alanda balık tutmak isterken dengesini kaybederek suya düşen Abdülkadir Süzme (25) boğularak hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ayağının kayması sonucu kayalıktan Murat Nehri’ne düşen şahıs boğuldu

Muş merkeze bağlı Eralan köyü yakınlarından geçen Murat Nehri kıyısındaki kayalık alanda balık tutmak isterken dengesini kaybederek suya düşen Abdülkadir Süzme (25) boğularak hayatını kaybetti.

Merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Eralan köyünün Şehitlik mevkiine arkadaşlarıyla birlikte giden Abdulkadir Süsme (25), Murat Nehri'nde balık avladığı sırada dengesini kaybederek kayalıktan suya düştü. Olayın etkisi ile şoka giren arkadaşları kimseye haber veremezken, o sırada oradan geçen trenin makinisti suyun üzerindeki cesedi fark etmesi sonucunda istasyona anons geçti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sudan çıkarılan Süzme, sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Treni kullanan makinistin anonsu sonrasında bölgeye gittiğini aktaran istasyon çalışanı Yadigâr Yılmaz, Süzme'nin arkadaşlarının şoka girdiğini belirterek, "İstasyondan hareket ettikten iki dakika sonra istasyon şefi beni arayarak, "Az önce giden trenin makinisti anons geçti, bir ceset suyun üzerinde" dedi. Ben de hemen kızımı ve amcamın oğlunu aradım ve olay yerine vardığımızda 3 genç şoka girmiş şekilde bağırıyorlardı. Ne olduğunu sorduğumda amcalarının oğlunun boğulduğunu söylediler. Bana yeri tarif ettiler. Suyun akış yönünü kontrol ederek aşağı indim ve orada omuzlarından iki taşın arasını sıkıştığını gördüm. Hemen 112 çağrı merkezine haber verdim. Olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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