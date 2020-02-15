Ayağıyla yaptığı sanatını dünya çapında ilerletmek istiyor

Konya'da yaşayan 23 yaşındaki Ayşe Yılmaz, doğuştan kolları olmamasına rağmen, ayaklarıyla gerçekleştirdiği ahşap yakma sanatını dünya çapında ilerletebilmeyi hayal ediyor. Engelli sanatçı çizdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini kendisine hediye etmek istiyor.

Konya'nın Hüyük ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Ayşe Yılmaz, doğuştan kolları olmadan dünyaya geldi. Ayşe Yılmaz, küçüklüğünden itibaren, ayaklarını elleri yerine kullanarak, günlük işlerini ayaklarıyla halletmeye başladı. İlkokula giderken ayaklarıyla çizdiği resimlerinin öğretmenleri tarafından çok beğenilmesi üzerine resim yeteneğini keşfetti ve yeteneğinin peşini hiç bırakmadı. Bundan yaklaşık 6 ay önce bir yakınının tavsiyesi üzerine ahşap yakma sanatıyla tanışan Yılmaz, o günden sonra bu sanatı geçim kaynağı haline getirdi. Yılmaz ayağıyla yaptığı bu sanatını dünya çapında ilerletebilmek için çaba gösteriyor.

"Sanatımı dünya çapında ilerletmek istiyorum"

Daha önce de kendisinin resimlere ilgisi olduğunu belirten Yılmaz, "Bakarak resim defteri üzerine resimler yapıyordum. 6 ay önce tamamen tesadüf aslında, bir video üzerinden başladı bu iş. Ben sosyal medyaya videolarımı atıyordum, ayaklarımla yapabildiğim şeylerin videosunu çekip atıyordum. Daha sonra bir abimiz bu videoları görüp bana ulaştı. Bu şekilde kendisi zaten hobi olarak yapıyormuş. Beni de teşvik etti, "Yapar mısın?" dedi. Önce "O biraz zor olur, yapamam, normal resim gibi değil" diye düşünüyordum. Ama bu daha kolay geldi, daha da hoş geldi, zevkli bir şey. Mesela ben önceleri çok sabırsızdım, sabrım da yoktu, bu iş sayesinde sabrı da öğrendim. Şimdi daha sabırlıyım. 6 ay içinde yaklaşık 100 resim çizdim. İleri de daha da çok, binler olur, iki binler olur, beş binler olur. Sonsuz, sayısı belli olamayacak şekilde resimler yapmak istiyorum ve sanatımı dünya çapında ilerletmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Sonuna kadar da savaşacağım"

Yaptığı sanatı görenlerin verdiği tepkileri anlatan Yılmaz, "Önce mesela karşıdan birisi geliyor. Standımızın önünde durunca bir şaşırıyor tabii. "Gerçekten sen mi yapıyorsun?" gibi tepkiler alıyorum. Daha sonra "Harika görünüyor bu resimler, gerçekten sen mükemmelsin, yetenek fışkırıyor" gibi tepkiler alıyorum mesela. Yani hoşuma gidiyor bunlar benim. Sanatımda tabii ki de yeri geliyor ayağım falan uyuşuyor yaparken. Ama zevkli bir durum. Geçiyor sonunda. Günlük hayatta insanlar çok farklı. İnsanlar engellilere acıyarak bakıyorlar. Bence bu yanlış bir durum. Bizim bu devirde otizmli hastalarımız bile, engelli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bile sınavlara giriyor, başarılı oluyor. Durum öyleyken insanlar dışarıdan çok farklı bakıyorlar, farklı düşünüyorlar. Bizi sakat, özürlü olarak adlandırıyorlar. Bunlar yanlış şeyler mesela. Benim gibi olan engelli arkadaşlarım bence vazgeçmemeliler, sonuna kadar savaşmalılar. İstedikten sonra Rabbim yardımcı oluyor zaten bir şeylere. Yani Rabbim bizi böyle yarattıysa elbet vardır bir bildiği. Sonuna kadar da savaşacağım zaten, vazgeçmeyeceğim. Bence diğer arkadaşlarım da vazgeçmemeli, savaşmalılar" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir resmini çizdiğini ve bu resmi hediye etmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA