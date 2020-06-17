Ayak ağrısına ne iyi gelir? Ayak neden ağrır? Ayak ağrısı nasıl geçer? soruları trend aramalarda yerini almaya devam ediyor. Biz de vücut için önemli olan bu konuyla ilgili gerekli bilgileri ve daha fazlasını haberimizde derledik. İşte tüm detaylar...

AYAK AĞRISI NASIL OLUŞUR?

Ayaklar, sinir damarlar, kaslar, tendonlar, eklem ve kan damarlarından oluşur. Bölgede gelebilecek en ufak sorun, ayak ağrısına neden olabilir. Yaralanmalar, bağların iltihaplanması gibi sebepler, ağrıya neden olabilir. Vücudun tüm yükünü çeken ayaklar, bazı spor faaliyetlerinin antrenmansız yapılması, bilinçsiz koşular ve hareket yapmaya kalkışma, diğer nedenlerdir.

AYAK AĞRISININ NEDENLERİ

1-Kireçlenme: Özellikle 50 yaş üstü kişilerde sıklıkla görülen kireçlenme doğrudan ya da dolaylı olarak ayak ağrısına sebep olabilir. Kireçlenmenin çözümü için mutlaka doktora görünmelidir. Kireçlenmeye bağlı semptomlar vücuttan atıldıkça ayak ağrısı da aynı oranda azalır.

2- Ödem: Özellikle el ve ayaklarda ortaya çıkan ödem, şişkinlik gibi ağrıya da neden olur. Hareket serbestliğini olumsuz olarak etkileyen ödem, kişilerin sağlıklı bir şekilde yürümesine de engel olur.

3- Yanlış Ayakkabı Kullanımı: Özellikle ayaklara küçük gelen ayakkabıların sıklıkla giyilmesi uzun vadede ağrıya sebep olur. Çocuklarda bu ağrının belirtileri çok daha şiddetli hissedilir. Tam kalıp ya da bir numara büyük ayakkabı alarak bunların giyilmesine özen gösterilmelidir. Aynı zamanda sürekli olarak topuklu ayakkabı giyen ve ayakta kalan kadınlarda da ayak ağrıları ileri derecelere varabilir.

4- Nasır ve Düztabanlık: Büyük nasırlar ve düztabanlık problemi ağrıya sebep olan diğer nedenlerdir. Çok fazla büyümüş nasırların doktor gözetiminde alınması gerekebilir.

Avülsiyon kırığı

Aşil tendiniti

Ayak bileklerinin kırılması

Kemik çıkıntısı

Nasır

Ufak bazı kırıklar

Diyabet nedenli sinir hasarları

Metatarsalji

Septik artrit

Tümörler

Ayak ağrısının bazı nedenleri bunlardır. Bunların haricinde ayaklardaki ağrıya birçok faktör neden olabilir. Ayak bölgesinde meydana gelebilecek ağrıların devamlı olması halinde, doktorlara başvurmak çok önemlidir. Ayak ağrıları devamlı olarak yaşanıyorsa, altında çeşitli hastalıklar olabilir.

AYAK AĞRISI HANGİ HASTALIĞIN BELİRTİSİDİR?

Bir süredir ayaklarınız şişmiş bir haldeyse ve bu şişkinlik size ağrı olarak yansıyorsa, geçer diye beklemeyin. Bu durum tiroid veya lenf sisteminde bir sorun olduğunun habercisidir. Sabah uyandığınızda, ilk fark ettiğiniz şey ayaklarınızdaki ağrı ise bu ağrı ya topuk dikenidir ya da gut hastalığının bir belirtisidir. Özellikle ayak başparmak ağrısı sizi gut hastalığına daha da yaklaştırmaktadır. Bu nedenle en ufak ağrı bile kontrol ve tedavi isteyen bir sorun olarak sizi bir süre rahatsız edecektir. Ayak ağrısı ihmale gelmez.

Kireçlenmenin bir belirtisi olan ayak tabanı ağrısı pek çok kişi tarafından çok sonradan fark edilir. Kireçlenme ise erken tedavi ile etkileri en aza inecek bir rahatsızlıktır. Eklemek gerekir ki eğer biraz fazla kilonuz varsa ve bu kilolardan dolayı ayaklarınızda ağrı yaşanıyorsa, obeziteye doğru yaklaşmadan tedaviye başlamalısınız.



AYAK AĞRISI İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Uzmanlar; ayak ağrılarının önemsenmesini ve vakit kaybetmeden doktora görünmeyi tavsiye ediyor. Erken fark edilen ayak ağrılarının tedavileri daha iyi sonuç verecektir. Yaş ve vakit çok geçmeden ilaçla tedavi imkanı varken, en sağlıklı kararı alıp en iyisi bir hekime görünmelisiniz. “Ayak ağrısı için hangi doktora gidilir?” diye soracak olursanız, Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne gidip şikayetlerinizi doktora ifade etmelisiniz.

Ayak ağrısının nedenleri incelendiğinde doktorunuz size uygun olan tedavi yöntemlerini önerecektir. Ağrı kesici kremler ile tedaviye başladığınızda muhakkak kremlerinizi düzenli şekilde kullanmalısınız. Doktorlar tarafından kullanılması önerilen ayak ağrısı için krem isimleri ise şu şekildedir:

Aklofen Jel

Elfenor Jel

Diklofar Jel

Jetex Krem

Inaprol Jel

Difenak Jel

Orofen Krem

Albaren Jel

İlaç tedavileri ile giderilemeyen ayak ağrıları için doktorunuz cerrahi operasyon önerecektir. Ameliyatlar ise genellikle kireçlenme ve kemik hasarları durumunda uygulanmaktadır.

AYAK AĞRISINA NE İYİ GELİR?

•Ayak ağrısına iyi gelen yöntemlerden biri olan soğuk masaj yaparsanız bu ağrıyı gidermiş olursunuz. Ayağınız üzerinde bir buzu 10 ila 15 dakika kadar bekletiniz. Daha sonra denediğiniz soğuk masaj sayesinde bu ağrının hafiflediğini fark edeceksiniz.

•Bir diğer ayak ağrısına iyi gelen yöntemlerden biriside düzenli bir şekilde egzersiz yapmaktır. Ayaklarınız hareketsiz kalmaktan dolayı da ağrıyabilir. Bunun için düzenli bir şekilde spor yapınız.

•Ayakkabı seçiminizden dolayı da ayaklarınızda ağrı meydana gelebilir. Bu sebeple ayak tabanınıza uygun ayakkabılar seçtiğiniz takdirde ayaklarınızda ağrılar yaşanmaz.

•Ayaklarınızı dinlendirerek de bu ağrıyı hafifletebilirsiniz.



AYAK AĞRISI NASIL GEÇER?

SICAK VE SOĞUK SU TEDAVİSİ

Sıcak ve soğuk su ayak ağrının tedavisinde etkili bir yöntemdir. Sıcak tedavisi kan akışını hızlandıracak ve soğuk tedavide iltihabı azaltacaktır.

Bir kovayı dayanabileceğiniz derecece sıcaklıktaki sıcak yada soğuk su ile doldurun.

Rahat bir koltuğa oturun ve üç dakika kadar ayaklarınızı sıcak suda bekletin veya 10 sn ile bir dakika arasında soğuk suda bekletin.

Bu yöntemi iki yada üç defa tekrarlayın ve ardından ayaklarınızı yıkayarak çıkarın.

Ayak ağrısını azaltmak için başka bir seçenek de ayağınıza 10 dakika boyunca dönüşümlü olarak bir ısı yastığı ve bir buz torbası uygulamaktır.

SİRKE TEDAVİSİ

Sirke çeşitli tedavilerde kullanılan ve iltihabı azaltan bir maddedir. Aynı zamanda ayak burkulmaları nedeniyle oluşan ağrıların dinmesine de yardımcı olabilir.

Bir küveti sıcak su ile doldurun.

Suya iki yemek kaşığı sirke ekleyin.

Ayrıca suya deniz tuzu veya Epsom tuzu da karıştırabilirsiniz.

Bunlardan herhangi biri yoksa, sadece sofra tuzu kullanın.

Yaklaşık 20 dakika boyunca ayaklarınızı bu suda bekletin.

Alternatif olarak, herhangi bir kapta eşit miktarlarda sirke ve suyu karıştırın.

Suyu isteğinize göre sıcak veya soğuk olarak dökebilirsiniz.

Karışımın içerisine bir havlu daldırın.

Suyunu çektikten sonra çıkarın ve suyunu sıkın.

Ardından bu havluyu ayaklarınızın etrafına sarın.

Ayaklarınızı beş dakika boyunca havlu ile sarılı bir şekilde bekletin.

Etkisini görebilmek için bu yöntemi günlük üç yada dört kez tekrarlayın.

EPSOM TUZ TEDAVİSİ



Tuzlu su ayaklara faydası saymakla bitmiyor. İngiliz tuzu olarak da bilinen epsom tuz ayak ağrınızı yatıştırır ve rahatlatır. Epsom tuz ayaklarınızı dinlendirir ve ağrıyı hafifletir.

Ilık su dolu bir küvete iki üç yemek kaşığı kadar epsom tuz koyun.

Ayaklarınızı 10 ila 15 dakika boyunca bu küvette dinlendirin.

Tuz cildinizi kurutabilir, bu nedenle ayaklarınızı sudan çıkardıktan sonra nemlendirici krem sürebilirsiniz.

BUZ TEDAVİSİ

Buz ile ayak ağrısı evde tedavi edilebilir. Buz terapisi ağrıyı ve ayaklardaki şişmeyi azaltmak için iyi bir yoldur.

Küçük bir plastik torba içine bir miktar ezilmiş küçük buz parçaları koyun ve dairesel hareketlerle ağıran bölgeye masaj yapın. Ayrıca ince bir havluya sarılı dondurulmuş buz kalıplarını da kullanabilirsiniz.

Soğuğun etkisi ile ağrılı bölgedeki sinir uçları geçici bir süre uyuşur ve size rahatlama hissi verir. Ayrıca bu yöntem varsa ayağınızdaki şişliği de azaltır.

Buzu ayağınızın üzerinde 10 dakikadan fazla bekletmeyin; uzun kullanım cilt ve sinirleri tahrip edebilir.

KARANFİL YAĞI



Karanfil yağı, baş ağrısının tedavisinde yüksek bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda eklem ağrısı, ayak mantarı ve tırnak mantarının tedavisinde de kullanılır. Konumuzla ilgili özelliği ise kan dolaşımını artırarak ayak ağrılarını dindirmesidir.

Hızlı etki için karanfil yağı ile ağrıyan ayağa masaj yapabilirsiniz.

Bu yöntem kan akışını hızlandırır ve kaslarınızı gevşetir.

Gün içerisinde bir kaç defa ayak ve ayak topuklarınıza masaj yapabilirsiniz.

Eğer cildiniz hassassa veya ayağınızın üzerinde bir yara varsa bir çay kaşığı karanfil yağını üç damla sızma zeytinyağı veya hindistan cevizi yağı ile sulandırıp bu şekilde ayaklarınıza masaj yapabilirsiniz.

ACI BİBER



Acı biberin kas ağrılarını, artriti, kas gerginliğini, bel ağrısını rahatlattığı bilinmektedir. Bunların yanı sıra ayak ağrısına da çok iyi gelir.

Ayaklarınız sürekli soğuk ise ve ağrının nedeni bu soğukluk ise çoraplarınızı giymeden önce çorap içine acı biber serpebilirsiniz.

Bu yöntem ayaklarınızı sıcak tutmaya yardımcı olacaktır.

Başka bir tedavi yöntemi de yarım kova sıcak su içerisine bir buçuk çay kaşığı acı biber ekleyip ayakları üç beş dakika bu suyun içinde bekletmektir.

Bu yöntem yatıştırıcı bir etkiye sahiptir ve ağrılarınızın dinmesine yardımcı olacaktır.

ADAÇAYI



Ayak ağrınızın nedeni zorlanma, burkulma, kesilme ise evde tedavi için ada çayını kullanabilirsiniz. Ayrıca ada çayı ile tedavi ayak kokusunu da azaltabilir.

Bir avuç ada çayını elinizin arasında yavaşça ovun ve ardından bir tencereye bir fincan elma sirkesi koyarak ada çayını içerisine atın.

Malzemeleri iyice karışana kadar, yaklaşık 5 dakika boyunca kaynatın.

Sonra ısıyı azaltın ve bir süre demlendirin.

Pamuklu bir bezi bu suya batırın ve biraz beklettikten sonra ağrıyan bölgeye sarın.

Bu işlemini birkaç kez tekrarlayın.

HARDAL TOHUMLARI



Hardal tohumları, aynı zamanda ayak ağrısı evde tedavi yöntemleri arasındadır. Hardal tohumları şişliği azaltır, ağrıyı rahatlatır, vücuttan toksik su çıkarmaya ve kan dolaşımını artırmaya yarar.

Yarım kova ılık su içerisine daha önceden öğüttüğünüz hardal tohumlarını ekleyin.

Ayaklarınızı 10 ila 15 dakika boyunca bu suda bekletin ve kurulayın.

KUŞKONMAZ



Kuşkonmaz ayak ağrısına, iltihaba ve ödeme iyi gelen bir bitkidir. Kuşkonmazı birkaç dakika pişirip yiyin. Yediğiniz bu kuşkonmaz doğal bir idrar söktürücü görevi üstlenecek, böylece iltihaplanmayı azaltarak sistem dışındaki aşırı sıvıyı temizlemeye yardım edecektir.

UÇUCU YAĞLAR



Okaliptüs yağı, nane yağı ve biberiye yağı gibi uçucu yağlar ayak ağrısını dindirmede çok etkilidir.

Dört damla okaliptüs yağı, iki damlada biberiye ve nane yağlarını sıcak su ile karıştırın.

Yaklaşık 10 dakika boyunca o ayaklarınızı bu su içerisinde bekletin.

Eğer ayak ağrısından muzdaripseniz bu yöntemlerden her seferinde yalnızca bir tanesini deneyin. Eğer ayak ağrınız dayanılmayacak seviyelerde ise kesinlikle bir doktora görünün.