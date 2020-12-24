Ayak tenisi nedir? Acun IlıcalI'dan Exxen platformuna yeni proje

Son senelerin yükselen trendlerinden biri olan ayak tenisi internet kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın kurduğu ve Ocak ayında açılması planlanan Exxen platformunda yer vereceği "Ayak tenis" programının da bunda payı büyük. Programda Galatasaray'ın antrenörlerinden Albert Riera’nın dışında Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Ayhan Akman, Pascal Nouma, Ahmet Dursun, Yattara ve Hami Mandıralı olacak. Peki Ayak tenisi nedir? İşte ayrıntılar...

AYAK TENİSİ NEDİR?

Ayak tenisi tekler, çiftler veya üçler şeklinde oynanıyor. Setler 11 veya 21 sayıda sonuçlanıyor. İki set alan maçı da kazanıyor.

Oyun Kuralları

Oyuncular topa kolları ve elleri ile dokunamazlar fakat omuzlar dahil vücudun tüm kısımları ile dokunabilirler. Takımlar üç dokunuş ve yerde iki zıplama ile sınırlandırılmışlardır. Topu karşı tarafa göndermeden önce tüm vuruşların yapılmasına gerek yoktur. Top tek vuruşta da karşı tarafa gönderilebilir.

Kort ve Ekipman

Futbol tenisi, kortu ikiye katlayacak şekilde 23 m uzunlukta 11 metre genişlikte oynanır. Kort bir tenis kortu filesi ile 11 metre yüksekte olacak şekilde ortadan ikiye ayrılır. 12 ve üzeri yaşlarda 5 numara boyutunda top kullanılır. Zemini zedeleyebilecek krampon ya da halı saha ayakkabıları yasaktır.

Puanlama

Takımın puan kazanmak için ilk vuruşu yapması ya da servis kullanması gerekmemektedir. Yapılan bir rallinin kazananı puanı alır.

Karşı takımın oyuncuları bir faul yaptığında takım puan kazanır. Faul örneklerinden ise; topa kort çizgileri dışında dokunulması, topa el ve kol ile müdehale edilmesi, topun fileye çarpması, servis atıcısının atış bitmeden alan içine girmesi ve takımın sekme haklarını bitirmesine rağmen topu karşı tarafa yollamamış olması.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yayın hayatına 1 Ocak 2021 itibarı ile başlayacak dijital içerik platformu Exxen'de yayınlanacak ayaktenisi programının tanıtımını yaptı.

Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı platformda futbol severlerde unutulmadı. Daha önce Survivor'da bir çok ismin ekranlarda eğlenceli anlar yaşadığı ayaktenisini Acun Ilıcalı sahalara taşıdı.

Programda " Galatasaray'ın antrenörlerinden Albert Riera'da yer alacak.

Programda yer alacak diğer isimler ise Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Ayhan Akman, Pascal Nouma, Ahmet Dursun, Yattara ve Hami Mandıralı yer alacak.

EXXEN İÇERİKLERİ NELERDİR?

Projesi Ali Atay'a ait olan ve Aleyna Tilki ile Cemal Can'ın başrollerinde olacağı müzikal bir dizi Exxen'de yer alacak.

Ayrıca Exxen'de Şeref Bey adlı dizi (Başrollerinde Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ertan Saban olacak.)

Mini dizi Vahşi Şeyler (Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar)

Mustafa Uslu'dan Özgü Namal'ın başrolde yer alacağı Hükümsüz dizisi.

İbrahim Büyükak'ın adı geçen İlginç Bazı Olaylar'da orijinal Exxen yapımları olacak.

Next Top Model yarışması.

Burcu Esmersoy sunumuyla, Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak'tan Pişti adlı magazin programı!

Tolga Çevik'in 'Arkadaşım Hoşgeldin' ve Gökhan Çınar'ın Katarsis programları da Exxen'de yayınlanacak.

Enis Arıkan'ın talk show'u ile Ceza ve Sagopa Kajmer'in jüride olacağı Rapstar yarışması da Exxen'in dikkat çeken projelerinden.

TikTok fenomenleri Semiraminta ve Miço da Exxen için özel programlar hazırlayacak.

Çocuklara özel içeriklerde ise Kral Şakir'den iki yeni çizgi film, yine Kral Şakir'in yapımcısı Varol Yaşaroğlu'ndan yeni bir çizgi dizi "Süper Bir Takım" ve Sihirli Annem dizisinin yeni bölümleri de Exxen'de yayınlanacak.

Bunların dışında YouTube fenomenleri Orkun Işıtmak, Reynmen ve Buğra Kazancı gibi youtuberlar da Exxen'de program yapacak.

ACUN ILICALI'DAN 'EXXEN' AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı'nın Exxen ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Çok iddialı bir platformla geliyoruz. Televizyonculukta hayallerimizi gerçekleştirecek noktada değiliz.

Dijital dediğin zaman bambaşka bir dünya. İsmi belli. Ali Taran buldu. Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum."

EXXEN NE ZAMAN AÇILACAK?

Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'in Ocak ayında açılacağı biliniyor.