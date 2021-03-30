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Ayak Tenisi'nde yeni dönem başladı!

Ayak Tenisi branşını geliştirmek ve Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak maksadıyla İstanbul, Ankara, Kayseri, Hatay ve Manisa'dan gelen kulüpler, Ayak Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu'nu kurdu.

Ayak Tenisi'nde yeni dönem başladı!

Türkiye'de son yıllarda ilgi odağı haline gelen ayak tenisi alanında İstanbul, Ankara, Kayseri, Hatay ve Manisa'dan gelen kulüp üyeleri tarafından Ayak Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu kuruldu. 

Yönetimden yapılan açıklamada; ''Ülkemizde son yıllarda ilgi odağı gittikçe artan spor branşı Ayak Tenisi yaklaşık olarak 10 yıldır gençlerimiz tarafından oynanmaktadır. Bu spor branşına gönül vermiş bizler ise veteranlar, gençler ve üniversiteler arası şampiyonalar düzenleyerek ülkemizde faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Genel olarak 750 lisanslı sporcusu olan Ayak Tenisi branşını geliştirmek ve yeni sporcular yetiştirmek ve profesyonel şekilde yapılanmasını sağlamak için bir federasyon ihtiyacı oluşmuştur.
İstanbul , Ankara , Kayseri, Hatay ve Manisa'dan gelen kulüplerimizle birlikte federasyon kurulmuştur. Onay sürecinin bitmesiyle birlikte yeni sporcular ve yeni katılımcılarla beraber Ayak Tenisi branşını hak ettiği yere taşımak için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Ayak Tenisi Federasyonu ülkemize ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun'' denildi.

Ayak Tenisi'nde yeni dönem başladı!Ayak Tenisi'nde yeni dönem başladı!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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