Ayakçı (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ayakçı (Tekstil) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ayakçı (Tekstil) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ayakçı (Tekstil) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ayakçı (Tekstil) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ayakçı (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ayakçı (Tekstil) Maaşları

Ayakçı (Tekstil) maaşı ortalama olarak aylık 9250_TL'dir. En düşük Ayakçı (Tekstil) maaşı 7950_TL, En yüksek ise 10550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ayakçı (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9329.23

Meslek Adı :

Ayakçı (Tekstil)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekstil atölyesinde getir -götür işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tekstil sektöründe ayakçı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineciye dikilecek kumaşları vermek,

b)Uya çekme,kenar kıvırma,tela yapıştırma işlemlerini yapmak,

c) Dikilecek aksesuarları kumaşlara yerleştirmek, d)Aksesuarları yerleştirilmiş kumaş parçalarını makineciye vermek,

e) Biten ürünleri kontrol etmek,

f) Artan kumaş parçalarını temizlemek, vb görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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