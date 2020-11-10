Ayakkabı boyacısının gözyaşları 10 Kasım'da sel oldu!
Amasya’da 63 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak ailesinin geçimini sağlayan 72 yaşındaki Yalçın Taşan, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılında saat 09.05’te asker selamıyla saygı duruşunda bulunduğu anda gözyaşlarını tutamadı. O duygu dolu anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
THY'nin 10 Kasım filmi izleyenlere duygusal anlar yaşattı!
Koronavirüs zaferini halay çekerek kutladı!
Sabancı Holding 10 Kasım reklam filmi izleyenleri gözyaşlarına boğdu!
Total 10 Kasım'a özel paylaşım!
10 Kasım 2020 Salı 11:05
Benzer Videolar