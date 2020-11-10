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  3. Ayakkabı boyacısının gözyaşları 10 Kasım'da sel oldu!

Ayakkabı boyacısının gözyaşları 10 Kasım'da sel oldu!

Amasya’da 63 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak ailesinin geçimini sağlayan 72 yaşındaki Yalçın Taşan, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılında saat 09.05’te asker selamıyla saygı duruşunda bulunduğu anda gözyaşlarını tutamadı. O duygu dolu anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.

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10 Kasım 2020 Salı 11:05
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