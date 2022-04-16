Ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, Ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanı ne iş yapar, Ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanı Tanımı;

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Ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanı Maaşları

Ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.03

Meslek Adı :

Ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Her türlü ayakkabı, ayakkabı aksesuarları ile deri ürünleri ve yedek malzemeleri müşteriye tanıtan ve satışını yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışa sunulacak ayakkabı, terlik, deri ve yan ürünleri teslim almak, mal giriş kayıtlarını tutmak ve etiketlemek,

b) Satılacak malları cins, kalite ve fiyatlarına göre sınıflandırmak,

c) Malları raflara yerleştirmek, vitrin düzenlemesine yardımcı olmak,

d) Müşteri taleplerine uygun ürünleri tanıtmak ve fiyatlar hakkında bilgi vermek,

e) Müşteri tiplerine uygun satış teknikleri uygulamak,

f) Çalıştığı alanın düzen ve temizliğini sağlamak,

g) Garanti kapsamındaki ürünlere tüketici ile servis arasında aracılık etmek,

h) Müşteri şikayetlerini dinlemek ilgililere iletmek,

i) Fiyat değişikliklerini etiketlere yansıtmak ve yeni ürünleri etiketlendirmek,

j) Hatalı ürünleri ayırarak ilgili birimlere göndermek, k) Mal stoklarını kontrol ederek ilgilileri bilgilendirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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