Ayakkabı El Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ayakkabı El Montajcısı görev tanımı nedir, Ayakkabı El Montajcısı ne iş yapar, Ayakkabı El Montajcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ayakkabı El Montajcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ayakkabı El Montajcısı Tanımı;

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Ayakkabı El Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ayakkabı El Montajcısı Maaşları

Ayakkabı El Montajcısı maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Ayakkabı El Montajcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ayakkabı El Montajcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.30

Meslek Adı :

Ayakkabı El Montajcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ayakkabı el montajcısı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde işyerinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, basit araç, gereç ve ekipmanları gerektiği şekilde kullanarak ayakkabıyı elde monta yapan meslek elemanıdır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ayakkabı El Montajcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ayakkabıda ölçü almak,

b) Ayakkabı temel profili çıkarmak,

c) Kapalı gova modeli çıkarmak,

d) Temel kesim yapmak,

e) Deride inceltme işlemleri yapmak,

f) Tezgâh işlemleri yapmak,

g) Temel dikiş makinelerinde dikmek,

h) Gova saya yapmak,

i) Elde gova montajı yapmak,

j) Elde molyer montajı yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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